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Прокуратура проверит обстоятельства электротравмы подростка в Ливнах

Прокуратура проверит обстоятельства электротравмы подростка в Ливнах

В Ливнах подросток пострадал от удара током на производственном объекте. Инцидент в Ливнах, где несовершеннолетний получил электротравму, оказавшись на территории одного из производственных объектов, привлёк внимание надзорных органов.

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