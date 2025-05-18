В какой стране примут и обменяют старые доллары: турист рассказал, где можно рассчитаться купюрами старого образца, и на каких условиях Ольга БезродняяРоссийский путешественник решил поделиться опытом и составил список стран, в которых туристы могут столкнуться с трудностями при обмене или использовании старых купюр, и назвал места, где принимают поврежденные и не нового образца купюры.