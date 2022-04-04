Сотрудники ЦПЭ УМВД России по Вологодской области пресекли факт распространения материалов, направленных на возбуждение ненависти либо вражды

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области при проверке обращения гражданина выявили факт размещения в сети Интернет видеозаписей и высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц, объединенных по территориальному и национальному признакам.
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