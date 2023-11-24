В Царском селе расцвели царские цветы: в Александровском дворце представили третью часть проекта "Цветущий дворец"

Главные роли дизайнеры отдали бегонии, цикламену, орнитогалуму и эвкалипту. В Кленовой гостиной сотрудники музея сменили постоянную цветочную композицию в жардиньерке: теперь там "расцвела" целая поляна белых хризантем.
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