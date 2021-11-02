Спецназовец против коллекторов: как ветеран собрал экзоскелет и воевал с вышибалами долгов

Любители историиПолитикаСпецназовец против коллекторов: как ветеран собрал экзоскелет и воевал с вышибалами долгов Житель подмосковного Пушкино, бывший сотрудник ГРУ и СОБР Антон Мальцев, превратил свою квартиру в настоящую крепость.Вернуться к статье2311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СмирновСудить надо думских ублюдков, выдавших лицензии вымогателям, коллекторам. Банк продаёт рэкетирам долги клиента, а те вымогают с применением самых подлых методов. В деле с ипотекой явное нарушение закона, завышение стоимости квартиры незаконное она не импортная и не имеет никакого отношения к доллару, это подлая выдумка антинародной либерасовской судебной власти.Владимир EвтушенкоГлупость спецназовца огромная была в том, что взял он ипотеку в долларах. Взял бы в рублях, и не воевал бы с коллекторрами.Эдуард Николаевбанки и коллекторы одна шайка и название им СВОЛОЧИАЛЕКС БАМБанки, ничего не производя, производят деньги. А коллекторы - это сотрудники банков. Тоже нихрена не производят.Эдуард НиколаевТАК И Я ГОВОРЮ ПАРАЗИТЫ, жиды всё придумалиАЛЕКС БАМКороль ЭдуардII выгнал евреев из Англии за установленный ими ссудный процент 43%. Купцам и банкирам-христианам было запрещено брать больше 6% в год. Акт о запрещении всякому лицу взимать в год свыше шести фунтов за сто фунтов стерлингов взятых взаймы. 8 августа 1651 год от рождения Христа. Капиталы рванули в промышленность, где дивиденты ничем не ограничивались. Наказание - отлучение от церкви. /"Партбилет на стол!" - при коммунистах./Сергей УколовТак помнит государство о ветеранах боевых действийНаталья ДенисенкоКвартиру ветерану войны-государство хоть выкупило?Или долг реструктуризировало?ВГВладимир ГорякинМолодец мужик. Всем нужно так и тогда кровососы задумаются. Нужно разрешить применение оружие против коллекторов которые проникают на частную собственность. .radiofree RFНадо бы оформить патент на экзоскелет,глядишь и погасил бы долг.КотищевГрустновато как-то.Валентин ПоляковЭтот «герой» – самый обычный бандит и террорист и подлежит физической ликвидации!!!Наталья ДенисенкоНу уж нет.Что это за государство такое то--когда человек служил ему верой и правдой--жизнью рисковал-был нужен,а как только перестал катись голым и босым на все четыре стороны.Даже крыса -загнанная в угол в безвыходной ситуации бросается на врага.А уж государство своих защитников бросать не должно!!!Валентин ПоляковОтвечаю. А государство, которому он служил верой и правдой, какими деньгами ему платило: долларами или рублями? Рублями! Так какого чёрта он полез в инвалютную кабалу? Разве государство виновато, что он – дурак? Да к тому же – бандит и террорист! Нет!ЕАЕвгений АлексеенкоС вами полностью согласен!Дай бог ему здоровья,а банку банкротство.Наталья ДенисенкоОх..енная логика у вас!!То есть все военнослужащие априори должны разбираться в финансовых операциях.Ну это вам лично так повезло --вы и швец и жнец и на дуде игрец и вообще--большой молодец.Правда--задним умом.Когда всю эту банковскую-чисто бандитскую аферу государства уже разоблачили.А расхлебывать оставили простых служивых и не только их.Государство этим жуликам потворствовало и в их схемах обворовывания наивных граждан участвовало--и оно ,кстати--это осознаёт.Поэтому--должно немедленно списать с пострадавших от государственных аферистов(((потому как лицензию банку-обманщику выдало государство))все долги и компенсировать моральный ущерб пострадавшим своим же гражданам--а не только сердобольно погашать долги Африке и обедневшим олигархам.И человек то ,безусловно,талантливый--раз сам изобрел и собрал экзоскелет.Такие--вообще на вес золота--ему бы дать бесплатно квартиру--и не только--и пусть творит--никто ему мешать не должен.Валентин ПоляковОтвечаю. Вот именно, ни *** не смыслил в инвалютной ипотеке, но влез в неё! А теперь стал бандитом и террористом, т.е. вышел за пределы законопослушного поведения, поставил себя вне закона!Наталья ДенисенкоТо есть--по вашему мнению--ипотеку должны брать только граждане--знающие заранее-что их никто не обманет.Ваш ответ тянет только на совет--знать бы где упасть......VViktorМолодецБОБорис ОсиповТак и надо делать...эти банки совсем оборзели...Вячеслав СмольяниноffДовели мужика и всё...Ему как ветерану МО должно эту квартиру выкупить и назначить достойную пенсию...+взять в штат как изобретателя...Ну это в цивилизованном обществе....Alexander KonopatskyПобольше бы таких как этот ветеран!А КудасовЗа 1-комнатную в Пушкино такие деньги? Из неё что ли Кремль был виден? А так у парня проявилась обычная шизофрения с манией преследования. Другой бы расплачивался, а этот заболел. Им бы медикам а не коллекторам заниматься и остаться с квартирой, тем более жена ушла.Комментировать
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