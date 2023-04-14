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Политолог Корнилов прокомментировал неоднозначные отношения Польши и Украины

Политолог Корнилов прокомментировал неоднозначные отношения Польши и Украины

Неделю назад прошла встреча президентов Польши и Украины. В тот же день теперь уже бывший министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушел в отставку, продемонстрировав протест против отказа Еврокомиссии (ЕК) возобновить пошлины на украинскую сельхозпродукцию.

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