Раскрыт смысл пандемии: вот к чему готовят человечество

В скором времени COVID-19 превратится в легкое сезонное заболевание, считает ясновидящая Экстрасенс Дебора Дэвис, которая предвидела пандемию коронавируса и смерть принца Филиппа, рассказала, какие события произойдут в ближайшие два года.
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