Как делили Европу после 1945-го

Пару лет назад месяц катался по калининградской области, слушал историю этой земли и никак не мог понять, с чего бы после раздела территорий после Второй Мировой войны Польше досталось 2/3 Восточной Пруссии, а России 1/3.
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