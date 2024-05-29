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Бойцам ВС РФ удалось захватить в плен двух разведчиков ГУР Украины

Бойцам ВС РФ удалось захватить в плен двух разведчиков ГУР Украины

Бойцы из группировки «Север» вооруженных сил России захватили в плен двух представителей ГУР киевского режима, а именно Демида Нетревожко и Александра Матлай, принадлежавших к националистическим украинским батальонам.

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