«Я вырвался из ада». Украинский военный рассказал Би-би-си о боях за плацдарм на левом берегу Днепра

Автор фото, AP О статье Автор, Джеймс Уотерхаус Должность, Корреспондент Би-би-си, Украина Один из украинских военнослужащих, фронтовик, принимающий участие в боях, рассказал Би-би-си о том, как солдаты ВСУ пытаются удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на преимущество российской армии в огневой мощи и живой силе.