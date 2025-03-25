В Краснодаре силовики задержали внука гендиректора Кубанского казачьего хора Захарченко

В Краснодаре силовики задержали внука гендиректора Кубанского казачьего хора ЗахарченкоЗаместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко задержали после обыска в его доме в Краснодаре по делу о злоупотреблении полномочиями.