В Краснодаре силовики задержали внука гендиректора Кубанского казачьего хора Захарченко

В Краснодаре силовики задержали внука гендиректора Кубанского казачьего хора ЗахарченкоЗаместителя генерального директора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко задержали после обыска в его доме в Краснодаре по делу о злоупотреблении полномочиями.
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