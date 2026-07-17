Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и еще 230 человек были спасены во время наводнения в округе Техас-Хилл; эвакуация продолжалась в Озоне, Кристал-Сити, Карризо-Спрингс, Ингрэме, Увальде и Каньон-Лейк.