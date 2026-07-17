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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и еще 230 человек были спасены во...

Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и еще 230 человек были спасены во время наводнения в округе Техас-Хилл; эвакуация продолжалась в Озоне, Кристал-Сити, Карризо-Спрингс, Ингрэме, Увальде и Каньон-Лейк.

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