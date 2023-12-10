Канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия.
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