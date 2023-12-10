ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    С детских лет каждому русскому известно: "кто как обзывается - тот сам так называется." 😃Минобороны показа...
  • Андрей Зарубкин
    В США принято постановление уничтожать всех тех, кто представляет угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили ...Царёв рассказал о...
  • Виталий Кирпиченко
    Только сейчас осознал?Ковальчук указал ...

Эксперт заявил об экономическом самоубийстве Германии из-за отказа от газа РФ

Эксперт заявил об экономическом самоубийстве Германии из-за отказа от газа РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх