Канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия.