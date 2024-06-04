Учения таджикской армии с американцами

Юрий Кушнарев ты не Че,а чмо,чмом и сдохнешь,либероидная тварь,превратившая независимую страну в соросячий и сырьевой придаток.Ещё хайло вонючее открываешь против коммунистов,восстановивших и укрепивших почти всю территорию РИ.Ну так ты истории не знал,а то,чему тебя гайдаро-чубайсы научили даже для подтирки не годится.Загнали,суки,страну в кабалу экономическую,идеологическую выслуживаясь перед пиндосами,а вас сапогом в преданное рыло хрясть. После этого что-то щелкнуло,но ещё много лет пресмыкались,надеясь уберечься.Не вышло.С вами,лакеями,по-другому никто цацкаться не будет

Sergiy Che ...бился в истерике бессильной злобы обдолбыш - сталираст Юрик Кушнарёв - опять попытался солгать ЧМО малограмотное и опять фактами затолкали в его лживую пасть враку и с ноги ещё по тупому вечно лгущему хлебалу мудохнули гнидёныша - теперь любо-дорого смотреть как Кушнарёв верещит и теряя из поганой пасти кал скочет как баба в ПМС, обломавшичсь что всем теперь понятно какая он лживая и малограмотная срань 😆😉