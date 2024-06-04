Так-так, чем это там занимаются таджикские военнослужащие с американскими? Судя по публикации с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния, с 29 апреля по 3 мая военнослужащие из 276 инженерного батальона Армии США учение таджикских коллег в горных условиях.
Учения таджикской армии с американцами
Комментарии
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Юрий Кушнарев
ты не Че,а чмо,чмом и сдохнешь,либероидная тварь,превратившая независимую страну в соросячий и сырьевой придаток.Ещё хайло вонючее открываешь против коммунистов,восстановивших и укрепивших почти всю территорию РИ.Ну так ты истории не знал,а то,чему тебя гайдаро-чубайсы научили даже для подтирки не годится.Загнали,суки,страну в кабалу экономическую,идеологическую выслуживаясь перед пиндосами,а вас сапогом в преданное рыло хрясть. После этого что-то щелкнуло,но ещё много лет пресмыкались,надеясь уберечься.Не вышло.С вами,лакеями,по-другому никто цацкаться не будет
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4 час.
Sergiy Che
...бился в истерике бессильной злобы обдолбыш - сталираст Юрик Кушнарёв - опять попытался солгать ЧМО малограмотное и опять фактами затолкали в его лживую пасть враку и с ноги ещё по тупому вечно лгущему хлебалу мудохнули гнидёныша - теперь любо-дорого смотреть как Кушнарёв верещит и теряя из поганой пасти кал скочет как баба в ПМС, обломавшичсь что всем теперь понятно какая он лживая и малограмотная срань 😆😉
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3 час.
Татьянка Яцук
А вы думаете, что США и Великобритания согласно МОМ решающие- какие деревни и кишлаки Средней Азии переселять в Россию не инструктировали и не инструктируют их на предмет поведения в России- потому они так нагло и борзо и ведут себя у нас- потому как цель этого масового "переселения" отнюдь не борьба с бедностью стран СА, как этот подают англо-саксы, а дестабилизация внутри России...
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3 час.
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