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В Барнауле 1495 частных домов переведут на газовое отопление

В Барнауле 1495 частных домов переведут на газовое отопление

В этом году к газу подключат 100 жилых зданий Проведение газового отопления в одном из домов города / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула В Барнауле на программу "Чистый воздух", по которой жилые здания города переводят с угольного или дровяного отопления на газовое ради снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выделили 25 млн рублей.

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