Кошелек SafePal запускает новый dApps для стейкинга и наград SFPlus

Популярный некастодиальный криптокошелек SafePal запустил SFPlus — новое децентрализованное приложение и хаб для стейкинга, которое позволяет пользователям участвовать в стейкинге нативных токенов SFP, чтобы получать разные плюшки в экосистеме SafePal.
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