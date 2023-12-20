Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провёл поединок со мной

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником и чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего.