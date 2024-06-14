Напоминаем о том, что 7 июня стартовала общегородская акция "Остановка " ЧИСТАЯ". У каждого из нас есть возможность не только сделать город чище, но и получить призы.
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Напоминаем о том, что 7 июня стартовала общегородская акция "Остановка " ЧИСТАЯ". У каждого из нас есть возможность не только сделать город чище, но и получить призы.