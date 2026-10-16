БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюз готовится к войне с Россией по уставу НАТО. Или вместо НАТО?

Евросоюз готовится к войне с Россией по уставу НАТО. Или вместо НАТО?

Фон дер Ляйен предложила создать механизм реагирования на «гибридные угрозы», аналогичный 4-й статье устава альянса Светлана Гомзикова На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится создать внутри Европейского союза аналог четвертой статьи устава НАТО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей И
Сергей И

А откуда у них есть "запас прочности"??? "А кто это сделал???" Давайте им больше нефти, газа и прочих ресурсов продавать! А то олигархи наши совсем обнищали...

Профиль пользователя zapevala2008 ИВАНОВ
zapevala2008 ИВАНОВ

Если вдруг НАТО начнет боевые действия, Мягкотелый в очередной раз струсит и выразит очередную озабоченность. Становится тревожно за страну, за жизнь близких. Защищённости уже не чувствуется.