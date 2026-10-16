Евросоюз готовится к войне с Россией по уставу НАТО. Или вместо НАТО?

Фон дер Ляйен предложила создать механизм реагирования на «гибридные угрозы», аналогичный 4-й статье устава альянса Светлана Гомзикова На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится создать внутри Европейского союза аналог четвертой статьи устава НАТО.
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