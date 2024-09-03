Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в продаже несуществующих дрелей по всей России. В других регионах против «бизнесмена» возбудили еще 10 уголовных дел.
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Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в продаже несуществующих дрелей по всей России. В других регионах против «бизнесмена» возбудили еще 10 уголовных дел.