Долгострой в Уссурийске сдадут уже в следующем месяце: готовность 92%

Готовность долгостроя по улице Крестьянская, 94 в Уссурийске составляет более 90%. Сейчас на объекте ведется устройство фасада, внутренняя отделка помещений, установка локальных очистных сооружений и остекление лоджий.
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