Европейские рынки вышли в плюс на статистике из Германии

Европейские рынки акций закрылись ростом во вторник, несмотря на снижение в начале сессии. Инвесторы были разочарованы понижением прогноза роста экономики ЕС со стороны аналитического агентства S&P Global.
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