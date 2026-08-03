Смена активности в 105 галактиках объяснена аккрецией чёрной дыры

Международная группа астрономов представила исследование меняющихся активных галактических ядер (changing-look AGN) на основе данных спектроскопических обзоров DESI и SDSS, а также снимков телескопа Subaru (HSC).
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