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Смена активности в 105 галактиках объяснена аккрецией чёрной дыры

Смена активности в 105 галактиках объяснена аккрецией чёрной дыры

Международная группа астрономов представила исследование меняющихся активных галактических ядер (changing-look AGN) на основе данных спектроскопических обзоров DESI и SDSS, а также снимков телескопа Subaru (HSC).

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