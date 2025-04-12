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Царьград

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Атака Русской авиации по инфраструктуре ВСУ: уничтожены ключевые объекты

Атака Русской авиации по инфраструктуре ВСУ: уничтожены ключевые объекты

За последние сутки Русская авиация и артиллерия нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, включая аэродромы, ремонтные цеха и склады боеприпасов.

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