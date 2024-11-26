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Русская весна

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На Западе признали провал в подготовке ВСУ

На Западе признали провал в подготовке ВСУ

Западные страны не сумели должным образом подготовить ВСУ для боевых действий, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

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