Суд отказался давать экс-гендиректору ЧЭМК реальный срок за педофилию

Бывшему топ-менеджеру ЧЭМК увеличили срок за секс с несовершеннолетними, но оставили его условным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла апелляционная инстанция Челябинского областного суда.
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