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СВР: Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, ФРГ и Британией

СВР: Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, ФРГ и Британией

Западные страны планируют развернуть на Украине так называемый «миротворческий контингент» численностью примерно 100 тысяч человек для восстановления её боеспособности, как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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Комментарии
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Eduard
Губа не треснит?Давайте Британию,Америку,Францию и Германию поделим?
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10 час.
Eduard
Все эти контингенты базы НАТО с которых опять же с Украины могут нанести удар! Нам это надо? Украина не территория Запада,так что пусть свои сто тысяч держат в Берлине!
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10 час.
Eduard
Не командуйте на чужих территориях,
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10 час.

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