Западные страны планируют развернуть на Украине так называемый «миротворческий контингент» численностью примерно 100 тысяч человек для восстановления её боеспособности, как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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