Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Виктор Луговой
    Хм. А лихая геральдика у "Ватандоша", между прочим: изображение двух  стиснутых рук на овальном куске мыла. Рука руку...О бедных диаспора...

О бедных диаспорах замолвите слово ...

О бедных диаспорах замолвите слово ...

Исторические напёрстки О бедных диаспорах замолвите слово . Очень любопытно было наблюдать за развитием сюжета, а вчера Замоскворецкий районный суд Москвы поставил не то запятую, не то многоточие в деле некоего «президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова», заключив данного персонажа под стражу на два месяца.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Хм. А лихая геральдика у &quot;Ватандоша&quot;, между прочим: изображение двух  стиснутых рук на овальном куске мыла. Рука руку моет?
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19 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Давно обосновались  и теперь чувствуют себя хозяевами, устанавливают свои правила.
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Пока не будет налажен строжайший контроль  в России за  потоками мигрантов по необходимому количеству в конкретных профессиях, наличие крышующих мигрантов диаспор  похоже неизбежно, а потому их деятельность должна контролироваться правоохранительными органами буквально по шагово...
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15 час.

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