Исторические напёрстки О бедных диаспорах замолвите слово . Очень любопытно было наблюдать за развитием сюжета, а вчера Замоскворецкий районный суд Москвы поставил не то запятую, не то многоточие в деле некоего «президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова», заключив данного персонажа под стражу на два месяца.