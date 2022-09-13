Расчеты "Искандер-М" ВВО в Забайкалье провели тренировку по нанесе-нию ракетных ударов

Командованием соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки.
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