Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

Борис Леонтьев

Скажу больше, раз остались не наказанными, то значит не только не было суда, но не было и запрета на профессию. А это значит, что вся это свора ублюдков отсидится, переместиться по горизонтали и вертикали и вновь возьмётся за прежнее. Причём не факт, что только в ростовском регионе. Так что радоваться тут нечему.🥲