Ростов-на-Дону. Это, пожалуй, наиболее проблемный регион в плане засилья "специалистов". Натуральные ворота для южной лавины.
Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками
Комментарии
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Алекс Архипов
Не увольнять, а сажать. Заслужили.
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49 мин.
Борис Леонтьев
Скажу больше, раз остались не наказанными, то значит не только не было суда, но не было и запрета на профессию. А это значит, что вся это свора ублюдков отсидится, переместиться по горизонтали и вертикали и вновь возьмётся за прежнее. Причём не факт, что только в ростовском регионе. Так что радоваться тут нечему.🥲
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48 мин.
Александр Белик
Ну, что вы такое говорите! Город Ростов-на-Дону -т самый законопослушный город... Одним словом - Ростов-Папа!
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24 мин.
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