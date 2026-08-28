Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 22 по 28 августа

С 22 по 28 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.