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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Аллен сыграет с Брауном, Уилсон против Селта, другие матчи

C 12 по 15 ноября пройдут встречи 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру.  Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия 1/16 финала 12 ноября Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 16.

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