Минобороны РФ пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Минобороны России пожелало россиянам спокойного сна, процитировав строку из известной песни Виктора Цоя и группы «Кино».
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