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Газета.ру

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Минобороны РФ пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Минобороны РФ пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Минобороны России пожелало россиянам спокойного сна, процитировав строку из известной песни Виктора Цоя и группы «Кино».

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