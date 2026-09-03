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Сигал рассказал, что семья его отца долгое время жила во Владивостоке

Сигал рассказал, что семья его отца долгое время жила во Владивостоке

РИА Новости/Григорий Сысоев Актер Стивен Сигал сообщил на полях ВЭФ-2026, что его родственники долгое время жили во Владивостоке.

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