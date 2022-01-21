Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности - «Новости России»

ВАШИНГТОН, 21 янв – . США в письменном ответе России изложат свои обеспокоенности ее действиями и идеи по поводу того, как обе страны могут укрепить "ощущение безопасности друг друга", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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