Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности - «Новости России»

ВАШИНГТОН, 21 янв – . США в письменном ответе России изложат свои обеспокоенности ее действиями и идеи по поводу того, как обе страны могут укрепить "ощущение безопасности друг друга", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.