Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Обстрелу подверглось село Ломаковка. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Ломаковка Стародубского муниципального округа.