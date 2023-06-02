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Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Обстрелу подверглось село Ломаковка. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

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