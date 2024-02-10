Риши Сунак – самый богатый премьер-министр в истории Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заплатил налоги на сумму 508 000 фунтов стерлингов (641 000 долларов) в прошлом финансовом году, после того как его доходы от инвестиций значительно превысили официальную зарплату, говорится в отчете его бухгалтеров в пятницу.
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