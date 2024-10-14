Отопительный сезон в Забайкалье: проблемы и решения

В Забайкалье начался отопительный сезон, но не без проблем. Вице-премьер регионального правительства Алексей Гончаров в эфире ВГТРК сообщил, что Борзя, Забайкальский и Краснокаменский районы столкнулись с трудностями.
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