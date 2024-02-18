Юрист Соловьев: умышленное выращивание ипомеи трехцветной придется доказать

Геннадий Свешников Зачем сажать этот красивый вьюн дома,когда его полно в лесу,в полях.Он как полынь,амброзия и этот с большими бутонами до 3м высотой на обочине дорог,как конопля.Да ещё оказывается-наркота,как и мак садовый,вы ещё не пробовали,ну тогда мы завтра придём к вам👁️юмористы!🌸🪴⁉️

Галина Они что там белены объелись? Больше заняться нечем?... Всю сознательную жизнь у россиян на заборах росли эти цветы и вдруг они стали наркотическими.... Ловите настоящих наркоманов и наркодилеров, а то ввозят в нашу страну наркотики тоннами, а к людям цепляются из-за цветов.... А в розах случайно или в ромашках случайно нет наркотических веществ? аааа? Вы же их своим женам-любовницам покупаете.....