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Юрист Соловьев: умышленное выращивание ипомеи трехцветной придется доказать

Юрист Соловьев: умышленное выращивание ипомеи трехцветной придется доказать

Ипомею трехцветную включили в перечень растений, подлежащих государственному контролю. За выращивание цветка теперь можно получить штраф или даже лишиться свободы сроком до двух лет.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Зачем сажать этот красивый вьюн дома,когда его полно в лесу,в полях.Он как полынь,амброзия и этот с большими бутонами до 3м высотой на обочине дорог,как конопля.Да ещё оказывается-наркота,как и мак садовый,вы ещё не пробовали,ну тогда мы завтра придём к вам👁️юмористы!🌸🪴⁉️
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17 час.
Галина
Они что там белены объелись? Больше заняться нечем?... Всю сознательную жизнь у россиян  на заборах росли эти цветы и вдруг они стали наркотическими.... Ловите настоящих наркоманов и наркодилеров, а то ввозят в нашу страну наркотики тоннами,  а к людям цепляются из-за цветов.... А в розах случайно  или в  ромашках случайно нет наркотических веществ?  аааа? Вы же их своим женам-любовницам покупаете.....
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7 час.
Астон Мартин
ну как же , у кого то в кармане пакетик случайно найдут , у кого то цветочек на даче вырастет неправильный , или гриб краснокнижный ...хитро задумано...
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7 час.

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