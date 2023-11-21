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МИД РФ: Москва может потребовать компенсации за подорванные «Северные потоки»

МИД РФ: Москва может потребовать компенсации за подорванные «Северные потоки»

Российская Федерация может потребовать компенсации за подорванные газопроводы «Северный поток». Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустили в отечественном министерстве иностранных дел.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
может, но не будет. Россия добрая душа((((....
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