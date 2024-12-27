Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

Владимир Алтайцев

Автор идиот, с какого-то перепугу причислил Китай и Бразилию к истинным друзьям России. и тут же показывает их подлость. А они как раз сыграли по лекалам Запада - остановиться на ЛБС и заключить мир с Украиной, и даже хуже того - они предложили сделать всё по принципу территориальной целостности государств, то есть, отдать Украине Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область. Вот уж "друзья" Враги и то меньше предлагают