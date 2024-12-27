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Политический вестник

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Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

В тысячелетней истории нашей страны бывали блестяще выигранные войны, завершавшиеся невнятным или откровенно неудачным для нас миром.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор идиот, с какого-то перепугу  причислил  Китай  и Бразилию к истинным  друзьям  России. и тут  же показывает их подлость. А  они  как раз  сыграли  по лекалам Запада - остановиться  на  ЛБС  и заключить  мир  с Украиной, и даже  хуже  того  - они предложили  сделать всё  по принципу  территориальной  целостности  государств, то есть, отдать Украине  Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область. Вот  уж  &quot;друзья&quot; Враги и то  меньше  предлагают
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