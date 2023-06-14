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Дмитрий Медведев: Санитарная зона на Украине из-за поставок Киеву дальнобойных видов оружия должна проходить по границам Львова

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, первый заместитель председателя ВПК Дмитрий Медведев заявил, что с учетом поставок Киеву дальнобойных видов оружия санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова.

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