Кроме того, о чем сообщали СМИ, в своей поездке в Китай Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином еще один вопрос.
200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ни
Николай из СССР
На Амуре есть главный судоходный фарватер. Всё, что севернее этого фарватера - Россия, асё, что южнее - Китай!
Ответить
11 час.
Игорь Кузнецов
Решать территориальные споры нужно именно так - юрисдикция отдельно, а хозяйственная деятельность - отдельно. Как это будет реализовано - посмотрим.
Ответить
9 час.
Михаил Баютин
"Коготок увяз - всей птичке проасть" - Китай действует по такому принципу. Создан прецедент - земли России раздавались всё постсоветское время и никакая Конституция тут не поможет. Китай будет давить медленно, но уверенно и настойчиво пока всю Сибирь не приберёт, у них планы не на пятилетку - на тысячи лет.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии