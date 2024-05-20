200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

На Амуре есть главный судоходный фарватер. Всё, что севернее этого фарватера - Россия, асё, что южнее - Китай!

Решать территориальные споры нужно именно так - юрисдикция отдельно, а хозяйственная деятельность - отдельно. Как это будет реализовано - посмотрим.

Михаил Баютин

"Коготок увяз - всей птичке проасть" - Китай действует по такому принципу. Создан прецедент - земли России раздавались всё постсоветское время и никакая Конституция тут не поможет. Китай будет давить медленно, но уверенно и настойчиво пока всю Сибирь не приберёт, у них планы не на пятилетку - на тысячи лет.