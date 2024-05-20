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200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

200 лет Россия и Китай спорили по острову Б. Уссурийский. Путин и Си поставили точку

Кроме того, о чем сообщали СМИ, в своей поездке в Китай Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином еще один вопрос.

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Комментарии
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Ни
Николай из СССР
На Амуре есть главный судоходный фарватер. Всё, что севернее этого фарватера - Россия, асё, что южнее - Китай!
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11 час.
Игорь Кузнецов
Решать территориальные споры нужно именно так - юрисдикция отдельно, а хозяйственная деятельность - отдельно. Как это будет реализовано - посмотрим.
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9 час.
Михаил Баютин
&quot;Коготок увяз - всей птичке проасть&quot; - Китай действует по такому принципу. Создан прецедент - земли России раздавались всё постсоветское время и никакая Конституция тут не поможет. Китай будет давить медленно, но уверенно и настойчиво пока всю Сибирь не приберёт, у них планы не на пятилетку - на тысячи лет.
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9 час.

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