Минфин Франции — о росте пошлин США на алкоголь из ЕС: глупая торговая война

Повышение на 200% пошлин США на алкоголь из Евросоюза приведёт «к глупой торговой войне», сказал в эфире телеканала France 2 министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар.
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