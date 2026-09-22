Техосмотр придется пройти по-новому — в каких случаях? Что для этого нужно?

С 1 сентября 2026 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 678 от 02.06.2026, которое корректирует правила проведения техосмотра.
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