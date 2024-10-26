Volkswagen насмехался над клиентами-должниками, за что был наказан: подробности

Немецкий автогигант Volkswagen получил чувствительный удар по репутации и кошельку. Его британское финансовое подразделение, Volkswagen Finance, оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) на внушительную сумму в £5,4 млн (более 676 миллионов рублей).