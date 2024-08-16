Планы НАТО прорваться в Черное море будут иметь для альянса необратимые плачевные последствия. Такое предупреждение сделал в пятницу, 16 августа, депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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