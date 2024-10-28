Технопарк «Строгино» представил на выставке уникальный дефектоскоп

Новейшие разработки в областях микроэлектроники и приборостроения продемонстрировали промышленники на международном экспортном форуме «Сделано в России», который прошел в Центре международной торговли и собрал более 6 тыс.
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