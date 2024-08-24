Подруга Седы Сулеймановой, которую насильно увезли в Чечню, обратилась к Бастрыкину

Жительница Санкт-Петербурга Елена Патяева устроила одиночный пикет и попросила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело ее подруги Седы Сулеймановой, которую родственники насильно вывезли в Чечню летом 2023 года.
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