В Омске чиновники исключили из очереди на жилье многодетную семью библиотекаря Натальи Романовой.
Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ага, уже было. "Государство не просило вас рожать!". "Мы вас туда не посылали!". Интересно, сколько "новых расеян" в этом городе получило дилье с 2006 года?
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Вячеслав Денисов
Бл..б!, раздавать жилье чурекам - пожалуйста! А русских - не просили рожать! И где лицемерная путинская забота о народонаселении?!! По-видимому, наши чинуши только понаехавшим мигрантам рожать позволяют! Сволочи, жулики и воры расселись по кабинетам!
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