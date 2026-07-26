БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу

Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу

В Омске чиновники исключили из очереди на жилье многодетную семью библиотекаря Натальи Романовой.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ага, уже было. &quot;Государство не просило вас рожать!&quot;. &quot;Мы вас туда не посылали!&quot;. Интересно, сколько &quot;новых расеян&quot; в этом городе получило дилье с 2006 года?
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1 м.
Вячеслав Денисов
Бл..б!, раздавать жилье чурекам - пожалуйста! А русских - не просили рожать! И где лицемерная путинская забота о народонаселении?!! По-видимому, наши чинуши только понаехавшим мигрантам рожать позволяют! Сволочи, жулики и воры расселись по кабинетам!
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1 м.